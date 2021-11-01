Пекин, , 13:57 — REGNUM Популярную «королевскую битву» Fortnite закрыли в Китае. Об этом 1 ноября сообщает издание PC Gamer.

Fortnite © Epic Games

Причина закрытия не сообщается, а ранее доступная для китайских геймеров версия Fortnite теперь описывается как «тестовая». С 1 ноября 2021 года все серверы проекта будут недоступны.

PC Gamer также отмечает, что версия Fortnite для китайского рынка сильно отличается от международной. Например, в ней нет донатной (за реальные деньги) валюты, а сами матчи намного короче.

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