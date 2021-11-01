Ярославль, 1 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Первым секретарём Ярославского областного комитета КПРФ станет, вероятнее всего, первый секретарь Рыбинского горкома партии Михаил Парамонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил осведомлённый источник.

Михаил Парамонов

Парамонов исполняет обязанности первого секретаря после смерти Александра Воробьёва. Его кандидатуру поддержала кадровая комиссия Центрального комитета КПРФ, Парамонов будет выдвинут в качестве кандидата на на пленуме обкома КПРФ 13 ноября. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил сам Михаил Парамонов.

Каждый член обкома может выдвинуть свою кандидатуру, но вероятнее всего, ярославцы не будут оспаривать рекомендацию центрального органа и проголосуют за Парамонова.

Михаилу Парамонову 65 лет, у него богатый опыт партийной, организационной и депутатской деятельности. Правда, по харизме и активности он значительно уступает Александру Воробьёву.

По данным портала «Яркипедия», трудовую деятельность Парамонов начал в 1973 году контролёром-разметчиком в цехе цветного литья Рыбинского моторостроительного завода (ныне — НПО «Сатурн»). В 1975 — 1977 годы служил в Отдельном Краснознаменном Кремлевском полку в Москве.1980 — 1985 годы — инструктор парткома по производству на Рыбинском производственном объединении моторостроения. С 1985 года — инструктор Пролетарского райкома, затем — Рыбинского горкома КПСС. С 1991 года возглавлял Информационный центр при планово-экономическом управлении Рыбинского горисполкома, затем работал директором частного юридического предприятия. В 1996 году был избран председателем Рыбинского Совета депутатов. С 2000 года — заместитель директора по научной и учебно-методической работе Рыбинского филиала Современной гуманитарной академии. 2 марта 2008 года избран депутатом Государственной Думы Ярославской области пятого созыва, работал заместителем председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. В 2015 году избран депутатом Муниципального Совета Назаровского сельского поселения Рыбинского района. В 2016 году получил мандат депутата Ярославской областной Думы шестого созыва после гибели депутата от КПРФ Александра Лейкина. В 2018 году не был переизбран депутатом.