Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Екатеринбурге водителя автомобиля, сбившего двух пешеходов, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд Freesmi.by

Смертельное ДТП произошло 14 декабря 2020 года. Мужчина, находившийся за рулем «Lada 217 230», не справился с управлением и наехал на трамвайные пути. На тот момент на данном участке дороги находились два пешехода. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. За жизнь его ребенка медики боролись в течении месяца. Однако мальчик умер в больнице 13 января 2021 года.

Следствие установило, что водитель превысил скоростной режим. Кроме того, он не оценил неблагоприятные погодные условия, вследствие чего машину занесло на повороте.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил виновнику ДТП наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, мужчина не сможет управлять транспортным средством в течение трех лет.