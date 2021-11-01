Лондон, 1 ноября 2021, 15:41 — REGNUM Британский исполнитель Эд Ширан примет участие в производств третьего сезона сериала «Тед Лассо». Об этом 1 ноября сообщает издание InterMedia.

Эд Ширан
Эд Ширан
Eva Rinaldi

По словам Ширана, он запишет трек для нового сезона шоу. «Я совершенно одержим этим сериалом. Это одно из тех шоу, что я постоянно рекомендую людям, и они моментально начинают его смотреть», — поделился артист.

Ранее Эд Ширан выпустил альбом под названием «=». В него вошли 14 композиций, в том числе хит Bad Habits.

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