Лондон, 1 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан примет участие в производств третьего сезона сериала «Тед Лассо». Об этом 1 ноября сообщает издание InterMedia.

Eva Rinaldi Эд Ширан

По словам Ширана, он запишет трек для нового сезона шоу. «Я совершенно одержим этим сериалом. Это одно из тех шоу, что я постоянно рекомендую людям, и они моментально начинают его смотреть», — поделился артист.

Ранее Эд Ширан выпустил альбом под названием «=». В него вошли 14 композиций, в том числе хит Bad Habits.