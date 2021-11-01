София, 1 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Верховный административный суд Болгарии своим постановлением выслал из страны высокопоставленного сотрудника одной из расположенных на территории страны военных баз США. Об этом 1 ноября сообщила софийская газета «Сега».

PavelD Болгария

Как передают журналисты издания, судьи признали, что некий Реми Аслани работал в Болгарии в нарушение международного законодательства.

«Являясь физическим лицом, он не получал необходимого разрешения на трудовую деятельность, — отмечено, в частности, в заключении судебного органа. — Аслани дается семь дней на то, чтобы покинуть пределы Республики Болгария».

При этом рекомендательные характеристики, выданные Аслани руководством региональной военной базы США, суд рассматривать не стал.

Согласно официальной информации, ответчик является гражданином Сербии. На базе Пентагона в Болгарии он занимал один из ведущих постов в сфере технического обслуживания.