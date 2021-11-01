Москва, 1 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Москве на срок до 90 дней могут закрыть «Парк киноприключений Мастера Панина». Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM В период нерабочих дней

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Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) в ходе одного из рейдов обнаружило парком режима нерабочих дней. На территории проходило массовое мероприятие — «Гонки на выживание и империя трюков».

«В период нерабочих дней в Москве проведение любых массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий строго запрещено», — приводит пресс-служба слова главного инспектора ОАТИ Антона Романова.

Более того, зрители шоу нарушали режим социального дистанцирования, а некоторые находились без масок. Юридическому лицу по решению суда грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. Сумма может быть увеличена, если выяснится причинение вреда здоровью человека. В этом случае парк заплатит штраф до 1 млн рублей или будет закрыт на срок до 90 суток.