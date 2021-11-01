1 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Ярослав Чингаев, , 16:56 — REGNUM Район Люблино находится на юго-востоке Москвы и среди москвичей имеет репутацию худшего района. Как бы то ни было, Люблино абсолютно точно можно назвать одним из самых контрастных районов столицы.

Точечная застройка, мигранты, огромный торгово-ярмарочный комплекс «Москва», соседство с нефтеперерабатывающим заводом в Капотне, бесконечные потоки маршруток, которые оправляются от станции метро «Люблино» на рынок «Садовод», — всё это привело к тому, что за районом закрепилась слава неблагополучного. Но в то же время вместе с активной застройкой появляется удобное общественное пространство, часть территории района занимает Люблинский парк со своей усадьбой и Кузьминский парк.

Люблино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Территория Люблино изначально была сельской местностью. На ней находилось несколько сел, одно из которых так и называлось — Люблино. В 1800 году это село приобрёл Николай Алексеевич Дурасов — выходец из купеческой семьи, холостяк, оригинал и эксцентрик. На берегу Люблинского пруда он выстроил себе усадьбу в виде ордена Святой Анны. Так Дурасов решил увековечить свою награду, полученную от Павла I. Дурасов в своей усадьбе разводил стерлядь, выращивал ананасы и даже завёл свой театр. В настоящее время здание этого театра занимает театральная школа. Территория усадьбы в 1948 года была передана Институту океанологии. Уже в наше время усадьба была отреставрирована, а вокруг неё в 2020 году был благоустроен парк.

Музей-усадьба «Люблино» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Музей-усадьба «Люблино» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уборка листьев в Люблинском парке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблинский парк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблинские пруды Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Детская площадка в Люблинском парке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Но усадьба Люблино — это только часть истории района. В 1865 году в Москве была построена Курская железная дорога. Появилась станция «Люблино — Дачное», вокруг которой началось дачное строительство. Дачи, находящиеся в Люблино, посещали Федор Михайлович Достоевский и Антон Павлович Чехов. В память об этом сейчас в Люблино находится школа им. Достоевского и сквер им. Чехова. Раньше в сквере были установлены деревянные скульптуры из произведений Чехова, но после прошедшего недавно благоустройства сквера скульптуры пропали. Управа района заверила местных жителей, что скоро они вновь появятся.

Бюст А. П. Чехова. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник Герою Советского Союза А. Ф. Авдееву. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вдоль железной дороги выстраивались железнодорожные мастерские, таким образом в Люблино возник рабочий поселок. И в 1925 году Люблино был присвоен статус города. В 1932 году на месте мастерских возник Литейно-механический завод им. Кагановича. Завод выпускал колёсные пары и запчасти для подвижного состава. В 1933 году образовалось вагонное ремонтное депо Люблино. Завод просуществовал до 2014 года, когда он был продан компании ПИК под застройку жилищным комплексом. Сейчас часть домов ЖК «Люблинский парк» заселен, и продолжается строительство новых. В 1960 году город Люблино вошёл в состав Москвы.

Паровоз-памятник Л-1754 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Бывший Люблинский литейно-механический завод Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Локомотивное депо Люблино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Локомотивное депо Люблино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптура «Девушка с сигнальными железнодорожными флажками». Станция «Депо» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Скульптурная группа «Дети» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

ЖК «Люблинский парк» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

ЖК «Люблинский парк» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM ЖК «Люблинский парк» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Юго-восточный округ является вторым округом после Восточного по количеству сносимых домов по программе реновации. На территории района 20 стартовых площадок, собираются снести 152 дома. В программу попали сталинские дома 1932−1935 годов. Жителям района удалось отстоять часть домов — они будут расселены и отреставрированы. Но часть всё-таки будет снесена.

Дом 1934 года, попавший под снос по программе реновации. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дом 1934 года, попавший под снос по программе реновации. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дом 1934 года, попавший под снос по программе реновации. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Строительство дома «Расцветай в Люблино» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строительство дома по программе реновации. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблино имеет достаточно развитую транспортную инфраструктуру. Район имеет свою станцию метро «Люблино», три станции МЦД: «Люблино», «Депо» и «Перерва». Также достаточно хорошо развита сеть автобусных маршрутов. В Люблино 20 школ и 31 дошкольное учреждение, 8 поликлиник и больниц. На территории района находится Культурный центр Астахова, но нет ни одного кинотеатра.

Строительство моста, который свяжет Люблинскую улицу и Юго-Восточную хорду Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выход из метро «Люблино» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

У метро «Люблино»

В Люблино есть уникальный Ломаковский музей старинных мотоциклов и автомобилей. Александр Алексеевич Ломаков с 60-х годов XX века коллекционировал ретроавтомобили. Ради собрания коллекций Ломаковым был создан клуб «Юные следопыты автомотостарины». В более чем сотне советских кинофильмов участвовали ломаковские машины. К сожалению, с июля 2021 года музей из-за пандемии коронавируса закрыт.

Гаражный комплекс. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Шиномонтаж. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Люблино находится четыре православных храма. Также, неожиданно, в здании бывшего клуба открыта церковь Святой Ольги Римско-католической церкви.

Храм Андрея Первозванного. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Католическая церковь святой Ольги. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мусульманин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Москвичам район Люблино сейчас больше известен одним из самых больших торгово-ярмарочных комплексов (ТЯК) — «Москва». «Москва» занимает 175 000 кв. метров, имеет 5000 павильонов и 8000 парковочных мест. ТЯК Москва открыт в 2001 году. А в 2009 году из-за закрытия Черкизовского рынка сюда, а также на рынок «Садовод» переехали арендаторы. Основные покупатели — это челноки из регионов, которые закупают дешевые китайские товары. Огромная часть работников рынка — это выходцы из КНР, которые заселили уже практически весь район. В районе значительно выросла преступность и антисанитария.

У торгового комплекса «Москва». Люблино Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа шаурмы. Люблино, Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Торговые ряды «Люблино». Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люблино. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Жители района уже много лет требуют закрытия ТЯК «Москва» и рынка «Садовод», а также выступают против точечной застройки, но пока безрезультатно.

ТЯК «Москва» в первый день локдауна, 28 октября 2021 года Ярослав Чингаев © ИА REGNUM