Уппсала, Швеция, , 13:50 — REGNUM Киберпанк-экшен The Ascent получил масштабное обновление с новым контентом. Об этом 1 ноября сообщает PC Gamer.

The Ascent Скриншот с YouTube

Главным нововведением обновления стал специальный фото-режим для создания красочных скриншотов. Помимо этого, в игру добавили различные облики для персонажей и оружия, а также небольшие технические исправления.

Добавим, что релиз The Ascent состоялся в июле 2021 года. Игра получила преимущественно положительные оценки от геймеров и критиков.

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