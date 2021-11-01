Уппсала, Швеция, 1 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Киберпанк-экшен The Ascent получил масштабное обновление с новым контентом. Об этом 1 ноября сообщает PC Gamer.

Скриншот с YouTube The Ascent

Главным нововведением обновления стал специальный фото-режим для создания красочных скриншотов. Помимо этого, в игру добавили различные облики для персонажей и оружия, а также небольшие технические исправления.

Добавим, что релиз The Ascent состоялся в июле 2021 года. Игра получила преимущественно положительные оценки от геймеров и критиков.