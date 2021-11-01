1 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Даже и единоутробные братья, разъехавшиеся по доставшимся в наследство от родителей квартирам, не всегда сохраняют добрые отношения. А отношения между странами подвержены ещё большему влиянию как сторонних обстоятельств, так и детских обид от несбывшихся мечтаний. И о былом братстве становится принятым говорить «или хорошо, или – ничего». Но политика – она не про родственные отношения, она, скорее, про деньги. Во всяком случае – в понимании лимитрофов.

Андрей Сафонов, , 23:57 — REGNUM «На Западном фронте — без перемен» (c) — до боли знакомое информационное послевкусие, формируемое в контексте событий, произошедших с начала позапрошлого века. На уже не таких и далёких от нас подступах, где Гитлер сменял Наполеона, на смену «Третьему Евросоюзу» спешит «Четвёртый рейх» под именем четырёхбуквенной аббревиатуры. Ничего нового, даже и поле предстоящего боя, современные арендаторы которого мнят себя равновеликими «высоким договаривающимся сторонам». Не спускающим рук с затворов со времён «крайней» мировой войны. В том и вся разница.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Поговорим (опять, в который раз) об отношении населения России к (грядущему?) присоединению Белоруссии, раз уж таковое нам вменяется. Если кратко: оно, отношение это, продолжает меняться в ту же сторону, что и раньше. А именно — в негативную.

Рассмотрение статистических данных социальных опросов уместно предварить упоминанием нескольких значимых тенденций. В числе которых самые потенциально красноречивые — пока ещё неявно выраженные признаки восстановления интереса к диалогу между западными соседями Белоруссии с Минском. Что проявляется как в экономической сфере: достигнута договорённость о поставках электроэнергии с новой белорусской АЭС в Литву. Чему последняя клялась противостоять насмерть, а именно — до осенних холодов. И невнятная ситуация с совместной белорусско-иракской операцией по «накачке» Европы новыми мигрантами. Пока ещё в качестве цели выбирающих ЕС, а не сопоставимую с Евросоюзом по уровню жизни Москву; на пути к которой до сих пор никаких преград, не говоря уже о госгранице, так и не возникло.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге 13.07.2021 Kremlin.ru

Славное общее прошлое, в которое, по мнению минских властей, Отечественная война 1812 года не входит, пока ещё позволяет воздействовать на чувства народа России, особенно — её президента, семья которого понесла страшные потери при блокаде Ленинграда. Только вот искренности былой в тех «подкатах» больше нет. Возможно, минский подход «нефть в обмен на воспоминания» пока ещё не вошёл в противоречие с принципом «политической целесообразности», широко практиковавшимся в советских структурах вроде КГБ и ЦК КПСС.

А сейчас — о неприятном, ведь мы ещё пока — родственники, да? Неделю назад, по данным осведомлённых телеграм-каналов, ведущий белорусского телевидения (а оно там — только государственное) позволил себе прямые оскорбления президента России.

25 октября на ту же тему высказался телеграм-канал с многозначительным названием «Большой трансфер 2024»: «Из Белоруссии раздался вой сродни украинским кричалкам. Сначала на госТВ вышла передача с рассказом про то, что Лукашенко в отличие от… в бункере не прячется и ботоксом на колется. Затем начались глумливые кривляния на тему «Что же вы все про Путина подумали?! Мы не его имели в виду! Аха-ха-ха!» Попутно российских журналистов, осудивших похищение журналиста КП в Москве, в эфире госТВ Белоруссии назвали «медиатварями».

А через неделю в Белоруссии перестал открываться сайт ИА REGNUM, доступ к которому, как выяснилось, был ограничен по решению министерства информации РБ. Информацию о блокировке агентству РИА Новости подтвердила генеральный директор ИА REGNUM Юлия Крижанская. Гонения на российское Агентство — явление не новое. Так, «в декабре 2016 года в Минске были арестованы два автора ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин и корреспондент агентства Сергей Шиптенко. Им предъявили обвинения в разжигании межнациональной розни. Редакция тогда ИА REGNUM связала преследования своих сотрудников с их «принципиальной позицией против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции», сообщает РИА Новости. Если это не тенденция, то тогда — что?

А теперь вернёмся к главному — к последствиям нежно-бессильной «дружбанародной» повестки, попустительством к республиканским «элитам» сведшей в могилу СССР и, похоже, ведущей к тому же финалу его самый крупный осколок. Вернее, к тому, как её видят наши соотечественники. А они положительной перспективы в развитии ситуации отнюдь не видят.

Распределение ответов на вопрос «Верите ли Вы, что в ближайшие годы Белоруссия войдет в состав России?», по данным телеграм-канала «Соцопрос» Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Так, по данным опроса, проведенного 26 октября этого года телеграм-каналом «Соцопрос», в котором приняло участие достаточное для признания исследования репрезентативным число участников (1238 человек), лишь 23% респондентов верят, что в ближайшие годы Белоруссия войдет в состав России. При этом 61% выступил против объединения: что умерло, то — умерло.

Примечательно, что практически такой же результат, как сообщает 25 октября телеграм-канал «Большой трансфер 2024», показало исследование ВЦИОМ, проведенное в Белоруссии. Исследование поначалу было принятое за фейковое, но в итоге официальный канал ВЦИОМа отрепостил один из разборов опубликованных материалов, тем самым косвенно подтвердив их подлинность. «Замер» ВЦИОМ показал, что поддержка интеграции с Россией падает по мере поддержки Лукашенко со стороны Москвы. На объединение согласны 25%, против — 66%. Что вполне соответствует данным телеграм-канала «Соцопрос».

Приведенные результаты опросов показывают, что мнение населения что РФ, что РБ за неполные 2 года претерпело существенные, если не сказать — катастрофические, изменения. Так, в целях выяснения реального понимания проблем «Союзного государства» гражданами РФ и РБ, ИА REGNUM в конце 2019 г. — начале 2020 г. был проведен опрос, в котором приняло участие 95 769 человек, из которых 1628 (весьма репрезентативная выборка) — белорусы по месту проживания, а 94,1% — жители РФ.

Пикет приуроченный ко Дню единения народов России и Белоруссии © ИА REGNUM

Анализ показал, что тогда ради объединения России и Белоруссии согласны были поступиться суверенитетом своей страны по 51% участников опроса. Негативно настроены к объединению наших стран 40,5% белорусов, а среди россиян — 34,8%. Причём среди жителей России однозначно негативно отнеслись к объединению чуть более четверти респондентов (25,5%) а среди белорусских граждан — почти треть (32%). То есть вопрос объединения наших стран в Союзное государство уже тогда поляризовал белорусское общество больше, чем российское. А после бурного завершения президентских выборов в РБ как раз и наступил перелом, не оставшийся без оценки и в настроениях российского общества, которое, поскольку на собственном опыте знакомо с особенностями взаимодействия с кредитно-финансовыми учреждениями, со всё большим трудом понимает, как «братские отношения» и славное «общее прошлое» могут выступать обеспечением кредитов в североамериканской валюте чужой стране, пусть и говорящей на том же языке о «дружбе и братстве». Руководству которой следовало бы получше следить не только за российскими СМИ, но и за тем, как машут языками и дубинками их собственные подчинённые. А также — за собственными границами.