Москва, , 13:56 — REGNUM На доплаты к пенсиям жителям Москвы в 2022 году планируется потратить 169,7 млрд рублей. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пенсионер Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметил чиновник.

«Доплаты к пенсиям московских пенсионерам — в 2022 году на эти цели будет направлено 169,7 млрд рублей, что на 4,9 млрд рублей больше 2021 года. Таким образом Москва защищает пожилых людей от бедности и гарантирует минимальных доход в полтора раза выше прожиточного минимума пенсионера», — сказал Стружак.

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