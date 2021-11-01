Рязань, , 13:53 — REGNUM Здание, где располагался филиал Московского института культуры в Рязани, планируют передать Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Об этом стало известно 1 ноября.

Рязанский филиал МГИК Rfmguki.ru

Официальный запрос о судьбе четырёхэтажного здания на улице Ленина направила в министерство культуры России рязанская ГТРК «Ока». Агентство подчиняется федеральному ведомству и именно его планируют размесить в старинном особняке после проведения реставрационных работ. Ремонт должен завершиться в 2022 году, однако работы до сих пор не начаты.

Как сообщало ИА REGNUM, рязанский институт культуры был ликвидирован решением головного вуза по приказу Минкульта РФ в октябре 2019 года. Главной причиной назвали аварийное состояние здания.