Вологда, 1 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. С 2020 года в Вологодской области за счет средств областного бюджета реализуется программа модернизации муниципальных библиотек в сельской местности «Сельская библиотека». Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма, объем финансирования программы из областного бюджета в 2020 году составил 39,2 млн рублей. Поддержку получили 26 сельских библиотек в 26 муниципальных образованиях региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Сельская библиотека

В 2021 году объем её финансирования из областного бюджета в 2021 году на одну сельскую библиотеку составил 1,372 млн рублей, а общий — 35,7 млн рублей. Поддержку получили 32 сельские библиотеки.

Для реализации проекта предполагается проведение текущего и капитального ремонта зданий сельских библиотек, обеспечение доступа к электронным и цифровым ресурсам, обеспечение открытого доступа к фонду внутри библиотеки и организация удаленного доступа к ее ресурсам, создание пространства для свободного общения и дискуссионных клубов.

В департаменте отметили, что проект рассчитан на 5 лет и отремонтировано будет не менее 130 сельских библиотек.