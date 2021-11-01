Екатеринбург, , 13:49 — REGNUM Свердловские врачи обсудят с пациентами вопросы о коронавирусной инфекции. Дискуссия пройдёт в онлайн-формате, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Онлайн школа состоится 2 ноября в 12:00 по местному времени (10:00 мск). Занятие пройдет на онлайн платформе «Новой больницы» Екатеринбурга. Задать свой вопрос сможет любой желающий, однако предварительно необходимо будет пройти регистрацию.

В ходе онлайн-школы спикеры обсудят основные мифы о коронавирусе. Ответят на вопросы: почему кто-то сомневается насчет прививок после COVID-19, сможет ли вакцинация уберечь от вируса в полной мере.