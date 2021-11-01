Салехард, , 13:45 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 143 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 1 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 140 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 ноября 54 319 заражений коронавирусом. Выздоровел 50 834 человека, 759 пациентов с COVID-19 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).