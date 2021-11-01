Бразилиа, , 13:44 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал президента страны Жаира Болсонару лжецом, который врёт и без доказательств связывает основателя Партии трудящихся с торговлей наркотиками. Об этом пишет Prensa Latina.

Лула да Сильва Valter Campanato/ABr

«Все знают, и в Бразилии, и в мире, что Болсонару — лжец», — цитируют Лулу его представители.

Ранее во время интервью итальянскому телеканалу SkyTV24 Болсонару заявил, не представив никаких доказательств, что Лула якобы имел связи с наркоторговцами.

«Это долгая история. Его политическое лидерство началось с колумбийской FARC (Революционные вооруженные силы Колумбии — прим. ИА REGNUM). С этого момента начались его отношения с наркоторговлей. Чудо, которое спасло Бразилию, — это наш приход в 2018 году», — сказал Болсонару.