Кишинёв, 1 ноября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Проблема со снабжением газом Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) решена. Об этом 1 ноября сообщил глава ПМР Вадим Красносельский.

Vspmr.org Вадим Красносельский

«Газовая проблематика решена. Газ поступает в республику в объемах, достаточных для полного покрытия существующих нужд, в том числе связанных с теплоснабжением», — написал Красносельский.

Он отметил, что на Молдавская ГРЭС, расположенной в Днестровске, работают четыре энергоблока. Выработку электроэнергии будут наращивать, чтобы покрыть недоработку октября.

Красносельский также отметил, что многие промышленные предприятия в республике пришлось перевести на режим энергоресурсной экономии. К середине недели они должны заработать в штатном режиме.

Напомним, газ в Приднестровье поступает через Молдавию. Молдавская сторона после окончания контракта в Газпромом вела переговоры о продлении соглашения в течение октября, настаивая на скидке 50%. 30 октября стало известно, что контракт подписан. Его условия не разглашаются, но президент Молдавии Майя Санду отметила, что газоснабжение в республике подорожает.