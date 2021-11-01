Москва, , 13:53 — REGNUM В 2022 году на поддержку инвалидов планируется потратить 7,9 млрд рублей. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет

Соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, отметил чиновник.

«Еще один из наших приоритетов — поддержка людей с инвалидностью. На реализацию этого мероприятия в бюджете 2022 года запланировано 7,9 млрд рублей. Следующий приоритет — поддержка любого жителя нашего города, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. На это предусмотрено 6,5 млрд рублей», — сказал Стружак.

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