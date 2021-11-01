Вологда, , 13:43 — REGNUM В 133 торговых объектах Вологодской области ведется торговля печатной продукцией и книгами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма. Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции на Вологодчине составляет 146 торговых объектов.

Киоск с прессой Дарья Драй (с) ИА REGNUM

В пресс-службе считают, что 91% от норматива соответствует достаточному уровню обеспеченности продажи печатной продукции в районах и городах Вологодской области. Книги и печатная продукция продаются также на ярмарках, проводимых в области.

По мнению департамента, спрос на печатную продукцию снижается, все большую популярность приобретают интернет-издания, преимуществом которых является оперативность и бесплатность информации.

В стране сокращается число книжных магазинов, а льгот книготорговле федеральное законодательство не предусматривает.