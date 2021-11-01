Рим, , 13:43 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 30 октября на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, участники встречи договорились активизировать усилия по увеличению поставок вакцин от коронавируса в развивающиеся страны, а также обсудили вопросы двусторонней торговли и сотрудничества.

Мун Чжэ Ин также рассказал о ситуации на Корейском полуострове, а также попросил ЕС подержать мирный процесс на Корейском полуострове.

В тот же день глава Южной Кореи встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Французский президент пригласил представителей Южной Кореи принять участие в министерской встрече по Индо-Тихоокеанскому региону, которую в следующем году будет принимать Франция. Он обещал оказать поддержку возобновлению диалога мирового сообщества с КНДР.

Мун Чжэ Ин и Эммануэль Макрон также договорились активизировать сотрудничество в таких отраслях, как полупроводники и электромобили.

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