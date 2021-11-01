Рим, 1 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 30 октября на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

По её словам, участники встречи договорились активизировать усилия по увеличению поставок вакцин от коронавируса в развивающиеся страны, а также обсудили вопросы двусторонней торговли и сотрудничества.

Мун Чжэ Ин также рассказал о ситуации на Корейском полуострове, а также попросил ЕС подержать мирный процесс на Корейском полуострове.

В тот же день глава Южной Кореи встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Французский президент пригласил представителей Южной Кореи принять участие в министерской встрече по Индо-Тихоокеанскому региону, которую в следующем году будет принимать Франция. Он обещал оказать поддержку возобновлению диалога мирового сообщества с КНДР.

Мун Чжэ Ин и Эммануэль Макрон также договорились активизировать сотрудничество в таких отраслях, как полупроводники и электромобили.