посёлок Новые Ляды, , 13:41 — REGNUM В Новых Лядах под Пермью в 2022 году планируют начать строительство жилого микрорайона. Концепция застройки представлена Корпорацией развития Пермского края на совещании развитии территории проекта Технополис «Новый Звездный».

Новый микрорайон КРПК

По данным КРПК, в новом микрорайоне появятся дома высотой от трех до восьми этажей. Общая площадь жилья составит 50 тыс. квадратных метров. Предполагается, что строители введут в строй 1 тыс. квартир.

Проект предусматривает реализацию концепции «двор без машин». При этом по периметру квартала будут располагаться открытые парковки.

«Сейчас занимаемся оформлением участка в аренду, решаем вопрос с условиями присоединения к инженерным сетям. В ноябре планируем заходить в проектирование самого квартала. По предварительным планам начало строительства запланировано на июль 2022 года», — отметил гендиректор КРПК Алексей Бураков.

Стоит отметить, идея синхронного развития производства и территории поддержана президентом России Владимиром Путиным, а технополис вошел в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных Правительством России.

На площадке градообразующего предприятия АО «Протон-ПМ» в Новых Лядах сконцентрируют серийное производство двигателей для ракет-носителей «Ангара». Число работников увеличится с 1 тыс. человек к 2025 году в три раза. Сотрудникам предприятия потребуется современное жилье рядом с работой.

Помимо новых домов в Новых Лядах появится спортивный кластер «Комета», а также второй корпус техно-школы на 1050 мест.