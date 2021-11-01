Москва, 1 ноября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 ноября, президент России Владимир Путин начнёт традиционную серию совещаний по вопросам развития российской армии, вооружённых сил, технологического и иного развития. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что, несмотря на нерабочие дни, глава государства продолжает свой рабочий график, встречи будут проходить в Сочи.

«Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС России и ВМФ», — уточнил Песков.

Он добавил, что доклады российскому лидеру представят руководители и главы компаний, корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе.

«Разумеется, в открытой части вы услышите и увидите выступление президента», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная серия совещаний по вопросам развития вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса состоялась в Сочи в мае 2021 года. Всего глава государства провёл три совещания, в ходе которых участники определили пути дальнейшего развития оборонной промышленности и вооружённых сил, обсудили текущие вопросы реализации государственного оборонного заказа и тему разработки принципиально новых образцов, которые поступят в войска в будущем.