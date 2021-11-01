Симферополь, , 13:39 — REGNUM Крупную партию вакцины «Спутник V», более чем 100 тысяч доз, получила Республика Крым, об этом сообщил на своей странице в Facebook врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«За выходные на склад ГУП РК «Крым-Фармация» поступило 108 000 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Незамедлительно организована работа по её распределению и доставке в медицинские организации. Таким образом, в настоящее время общее число комплектов вакцин для профилактики COVID-19, поставленных на полуостров за весь период, превышает 800 тысяч», — написал Скорупский.

На 1 ноября в Республике Крым первым компонентом вакцины от коронавируса привились 667 027 человек, вторым компонентом — 550 852 человека. Наиболее активно прививаются жители Симферополя — там вакцину получили уже 70,1% взрослого населения.