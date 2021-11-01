Уфа, 1 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Большой многофункциональный комплекс и минирынок намерены построить в Иглинском районе Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что инвестор намерен реализовать инвестиционный проект, которым предусмотрено возведение большого многофункционального комплекса с кафе, гостиницей, автостоянкой, шиномонтажным киоском, АГЗС, также планируется строительство минирынка.

Реализовать проект намерены в 2024 году. Инвестор намерен направить на его реализацию 51 млн рублей и создать 27 новых рабочих мест. Комплекс планируют расположить вдоль автодороги федерального значения М-5 «Урал» в Иглинском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии к 2024-му году намерены создать одну тысячу новых объектов придорожного сервиса, а также модернизировать уже существующие площадки.