Медведевский район, Марий Эл, , 13:38 — REGNUM В Марий Эл по факту гибели на пожаре четырех человек, из которые двое — несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Ещё один ребёнок госпитализирован.

Сгоревший дом Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в частном доме в селе Ежово Медведевского района. Погибла семейная пара и двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Третий ребёнок был госпитализирован.

В ходе прокурорской проверки по факту пожара планировалось оценить меры по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей.