В Марий Эл после гибели на пожаре семьи с двумя детьми возбудили дело
Медведевский район, Марий Эл, 1 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Марий Эл по факту гибели на пожаре четырех человек, из которые двое — несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Ещё один ребёнок госпитализирован.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в частном доме в селе Ежово Медведевского района. Погибла семейная пара и двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Третий ребёнок был госпитализирован.
В ходе прокурорской проверки по факту пожара планировалось оценить меры по соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья детей.