Вологда, , 13:38 — REGNUM 436 млн рублей в 2020 году в Вологодской области выделено из федерального, областного и муниципального бюджетов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия, границ территории и предметов охраны исторического поселения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма.

Вологодская область. Феропонтов монастырь Захарова Марина © ИА REGNUM

По информации департамента, на территории Вологодской области числится 852 объекта культурного наследия, из них 242 — федерального, 609 — регионального и 1 — местного значения.

Количество объектов культурного наследия, находящихся за период с советского времени по настоящее время в аварийном или руинированном состоянии, составляет 7% от их общего числа, утраченных объектов культурного наследия — порядка 6% от их общего числа, уточнили в пресс-служба.