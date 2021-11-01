Хартум, , 13:38 — REGNUM Ситуация в столице Судана нормализуется, большинство мостов уже открыто, сообщили в посольстве РФ в Хартуме.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация улучшается, город возвращается к своей спокойной жизни. Большинство мостов уже открыто, большинство блокпостов снято. Город возвращается к своей спокойной жизни», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Отмечается, что в посольстве были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Судане группа военных осуществила захват членов переходного правительства республики. 27 октября министерство иностранных дел Польши призывало военных в Судане воздержаться от применения силы, а также вернуться к соблюдению прав человека и основных свобод.

Читайте также: Спикер Ирана: события в Судане противоречат принципам демократии