Чита, 1 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Забайкальский край эффективно использует средства дальневосточной субсидии. Подробности с оперативного совещания в правительстве региона 1 ноября сообщает пресс-служба губернатора.

Stolica-s.su Субсидии

Так, у Магаданской области уровень кассового исполнения работ по Единой субсидии составляет 96%, Забайкальского края — 70%. Но в Якутии — только 65%. Низкое кассовое исполнение в Хабаровском крае — 8%, в Камчатском крае — 23%, в Приморском крае — 27%.

«Мы по большинству мероприятий на относительно высоком уровне исполнения находимся, не без рисков и не без опасений. Но с нас средства не снимали. Наши распределения были одобрены», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Ранее правительственная комиссия по проблемам Дальнего Востока внесла изменения в планы социального развития центров экономического роста (ЦЭР). Заместитель председателя правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил перераспределять средства с регионов Дальнего Востока, которые своевременно не осваивают их.

В Забайкальском крае были сэкономлены средства в размере более 202 миллионов рублей по ряду объектов. Это позволит приобрести медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оснастить детский сад в Чите, построить спорткомплекс с залом для борьбы в поселке Агинское, сделать освещение на дорогах, отремонтировать корпуса флюорографии городской клинической больницы №2 в Чите, установить уличные тренажёры, закупить спортоборудование для школы №2 в Шилке.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках перераспределения, Колыме выделят 38,1 млн рублей на укрепление участка берега Охотского моря в бухте Нагаева и реконструкцию видовой площадки «Пирс» в «Парке Маяк» в Магадане.

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