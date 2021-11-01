Москва, 1 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Заявления представителей некоторых стран ЕС о якобы имеющей место причастности Белоруссии и России к приграничному кризису с беженцами недостойны серьезных политиков. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, «полуистеричные крики некоторых стран Евросоюза показывает, что они уже в ситуации, когда понимают свою беспомощность, в том числе международно-правовую, и срываются на истерику».

«С территории Белоруссии в Евросоюз, действительно, пытаются проникнуть те, кто не хочет оставаться в республике, желая попасть в страны ЕС. Но требования в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко не пускать беженцев расходятся с международным правом», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада считают более выгодным договариваться в своём узком кругу, где с ними не спорят, считает заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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