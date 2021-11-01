Москва, , 13:42 — REGNUM Расходы на поддержку семьи и детей в 2022 году планируется увеличить на 89,1 млрд рублей. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Многодетные семьи Onf.ru

Соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2023—2024 годов, отметил чиновник.

«Первое — старшее поколение. На реализацию мероприятий по старшему поколению в 2022 году планируется направить 411,3 млрд рублей. Другой из важнейших приоритетов — поддержка семьи и детей. На реализацию мероприятий по этому направлению панируется направить 89,1 млрд рублей, что на почти 16% больше, чем расходы текущего года», — сказал Стружак.

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