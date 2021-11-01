Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Выборы в органы самоуправления Грузии прошли достаточно спокойно и были хорошо организованы, но наблюдатели отмечают, что были случаи запугивания избирателей. Об этом говорится в заявлении посольства США в Тбилиси, обнародованном 1 ноября на сайте диппредставительства.

Посольство США в Грузии Diplomacy.state.gov

Американские дипломаты также отметили, что выборы проходили в напряженной обстановке, вызванной поляризацией политических сил, что «негативно» повлияло на выборный процесс.

«Эти последние выборы и глубокий политический кризис, вызвавший раскол в Грузии, показали, что впереди ещё предстоит выполнить как можно скорее много работы», — говорится в заявлении посольства.

Сообщается, что США поддерживали и продолжат поддерживать усиление демократических институтов в Грузии.

Напомним, в Грузии выборы в органы местного самоуправления прошли в два тура: 2 и 30 октября. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха.

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