Чита, , 13:30 — REGNUM Роспотребнадзор указал властям Забайкалья на необходимость усиленного контроля за соблюдением всех карантинных ограничений в период нерабочих дней, чтобы сбить пиковые показатели по заболеваемости коронавирусом. Подробности со ссылкой на слова главного санитарного врача региона Светлану Лапу 1 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус Permkrai.ru

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За прошедшую неделю край вышел на максимальные уровни по заболеваемости COVID-19.

«В сентябре-октябре рост заболеваемости регистрируется на протяжении семи недель. Осенний подъём прошлого года рост продолжался в течение 13 недель. Поэтому задача на эту неделю максимально все мероприятия, связанные с нерабочими днями, проконтролировать, чтобы сбить пиковые показатели заболеваемости», — пояснила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 1 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 598, причём 1074 из из них обнаружили только за выходные (30−31 октября 2021 года).

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