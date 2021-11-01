София, 1 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Из-за аварии на болгарском участке газопровода «Турецкий поток» приостановлен транспорт природного газа в Сербию и Венгрию. Об этом болгарский оператор «Булгартрансгаз» сообщил 1 ноября.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov ТЭЦ

По данным оператора авария произошла неподалеку от населенного пункта Ветрино на северо-востоке Болгарии, передает агентство «Рейтер».

«Булгартрансгаз» сообщил, что специалисты компании уже работают над устранением последствий поломки.

Тем временем предприятие «Новисадские теплоэлектростанции», которое отвечает за отопление второго по величине города Сербии — Нови Сад, сообщило о том, что из-за аварии в Болгарии оно было вынуждено прекратить предоставление услуг отопления и поставки горячей воды для всех своих пользователей.

Напомним, что через территорию Болгарии российский газ транспортируется в Сербию и Венгрию.