Вологда, 1 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В 2021 году в Вологодской области в рамках национального проекта «Культура» планируется модернизировать Центральную районную библиотеку им. Н. Рубцова в Тотьме и Майский библиотечный филиал МЦБС Вологодского муниципального района. В 2021 году из федерального бюджета на поддержку заведений поступило 10 млн рублей и 5 млн рублей соответственно. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма.

Библиотека

На модернизацию Областной универсальной научной библиотеки в городе Вологда за счет областного бюджета выделены 10 млн рублей.

В Череповце с 2019 года работает городская программа «Библиотека: перезагрузка» по которой в 2019—2024 гг. планируется модернизировать девять муниципальных библиотек города Череповца.

В 2019 в городах Вологда и Сокол в рамках национального проекта «Культура» за счет федерального и муниципального бюджетов были переоборудованы городская библиотека №6 города Вологды и Сокольская детская библиотека, на что федеральный бюджет выделил по 5 млн рублей на каждую библиотеку.

В рамках национального проекта «Культура» с 2019 года муниципальные библиотеки за счет средств федерального и областного бюджетов преобразуются в модельные. Они будут оснащены скоростным интернетом с точками доступа к Национальной электронной библиотеке, укомплектованы мультимедийными ресурсами, планируется работа дискуссионных клубов и лекториев для всех возрастных групп, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.