Краснодар, , 13:26 — REGNUM Более 2,2 млн человек получили прививки от коронавируса в Краснодарском крае по данным на 1 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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На данный момент от коронавируса вакцинировано 61% населения от плана (в 80%). Всего, по плану, для достижения коллективного иммунитета на Кубани прививки должны получить не менее 3,6 млн человек.

«Система здравоохранения Кубани работает с огромной нагрузкой. Только за последние двое суток с подозрением на COVID-19 госпитализировали более 1 тысячи человек. Все больше пациентов поступают в тяжелом состоянии, в том числе и молодые. На аппаратах искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации сегодня находятся порядка 120 человек», — рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Отметим, что в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября на территории Краснодарского края работают все пункты вакцинации — прививки можно получить также и от гриппа.