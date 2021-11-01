Москва, 1 ноября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Прямые меры социальной поддержки получают 4,5 млн москвичей. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Каждый третий москвич пользуется мерами социальной поддержки от города. Это 4,5 млн человек», — сказал чиновник.

По его словам, непосредственно на оказание помощи в денежной, натуральной форме в проекте бюджета столицы на 2022 год предусмотрено 500,6 млрд рублей, что на 5,8% больше чем в заложено на эти же цели в 2021 году.