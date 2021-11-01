Вологда, , 13:22 — REGNUM Видео более 50 записей спектаклей были и будут представлены в рамках проекта «Онлайн-культура Вологодской области» во время приостановки из-за пандемии деятельности театрально-концертных организаций Вологодской области. В их числе как премьеры нынешнего театрального сезона, так и «золотого фонда» спектаклей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма.

Спектакль «Театр» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вологодским драматическим театром на средства благотворительного фонда создается интерактивная театрализованная онлайн-экскурсия с элементами документального кино о творческом подвиге артистов театра в годы Великой Отечественной войны «Искусство, помогающее жить». В 2020 году в драмтеатре состоялись премьеры пяти спектаклей: «Маскарад», «Баба Шанель», «Вишневый сад», «Чернобыльская молитва» и «Сирена и Виктория», рассказали в департаменте.

Вологодский областной театр кукол «Теремок» в 2020 году показал премьеры «Парк культуры и отдыха», «Квартирник у Деда Мороза» и «Мнимый принц».

Вологодский областной театр юного зрителя в 2020 году показал зрителям пять новых постановок, одна из которых — «Варшавский набат» и получил субсидию на приобретение двух автомобилей для гастролей по региону.

В пресс-службе также добавили, что в период ограничений из-за пандемии был организован онлайн-проект «Культурный обмен: Вологодчина — Коми». Вологодская область представила жителям Республики Коми пять театральных постановок — Вологодский областной театр кукол «Теремок» представил спектакль «Маугли. Книга джунглей», Вологодский театр для детей и молодежи показал «Утиную охоту», «Каменного властелина» и триллер «Способный ученик». Видео спектаклей вологодских театров набрали больше 1 000 просмотров жителями республики Коми.