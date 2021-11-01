Камчатский край, 2 февраля, 2012, 19:58 — ИА Регнум. Погашение жилищных кредитов и займов было самым популярным направлением использования материнского (семейного) капитала жителями Камчатки в 2011 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном пенсионном фонде.

В прошлом году на погашение кредитов фонд перечислил 69,5 млн рублей из средств материнских капиталов. "Начиная с 2010 года принято уже 847 заявлений от семей, определившихся с основным направлением расходования средств материнского капитала. Из них 399 заявлений - на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств на общую сумму более 124,5 млн рублей; 92 заявления на обучение детей на 3,5 млн рублей. Заявления на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы пока не поступали".

При этом важно отметить, что в соответствии с недавно принятым законодательством владелицы сертификата, которые направят средства материнского капитала на накопительную часть пенсии, смогут при выходе на пенсию получить эти средства в виде срочной выплаты. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет, сказали в фонде.

По состоянию на сегодняшний день сертификат на материнский капитал получили 7 498 камчатских семей (из них 1 610 семей в 2011 году). На сегодняшний день его размер составляет 387,6 тыс. рублей.