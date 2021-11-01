Ванкувер, Канада, 1 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Историческая стратегия Age of Empires IV возглавила чарт продаж сервиса Steam. Об этом 1 ноября сообщает издание PC Gamer.

Ageofempires.com Age of Empires IV

Журналисты отмечают, что пиковой онлайн проекта достиг отметки в 73 928 игроков. Для сравнения, это число значительно выше чем у многих других популярных проектов — например, Garry's Mod, Warhammer: Vermintide 2 или XCOM: Enemy Unknown.

Напомним, что релиз Age of Empires IV состоялся 28 октября 2021 года. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.