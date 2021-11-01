Москва, , 13:20 — REGNUM Нефтяные цены в начале ноября консолидируются в пределах сложившегося в октябре текущего узкого диапазона $83−85,50 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Тем не менее, сегодня, 1 ноября, есть заметное движение по направлению к верхней его границе. Но это техническое изменение, связанное с отскоком после предыдущего снижения при закрытии позиций октября.

Рынок осторожничает, не показывает явное предпочтение какому-либо сценарию. Предыдущие драйверы роста и снижения во многом отработаны. Теперь инвесторы ожидают два ключевых события на текущей неделе.

3 ноября состоится заседание ФРС США, на котором может быть принято решение о постепенном сворачивании денежного стимулирования.

4 ноября пройдет встреча комитета стран-участников соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Там может быть поставлен вопрос о возможном увеличении квот на добычу в связи с высокими ценами и нехваткой энергоносителей.

Данные события способны изменить позиционирование конъюнктуры, и в преддверии их котировки.

В таких условиях и вследствие отсутствия значимых новостей 1 ноября котировки, вероятно, сохранятся в пределах $84−85,10 за баррель Brent», — считает эксперт.

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