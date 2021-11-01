Богданович, Свердловская область, , 13:22 — REGNUM На Среднем Урале по решению суда приостановили работу Богдановичского политехникума на 30 суток. Об этом сообщает ГУ ФССП России по Свердловской области.

Суд

Причиной временного закрытия образовательного учреждения стало несоблюдение эпидемиологических требований. В техникуме не проводилась обработка посуды, не осуществлялись дезинфекционные мероприятия. Кроме того, не очищались кулеры с водой, а инвентарь для различных целей хранился в одном месте.

Богдановичский городской суд признал юридическое лицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Такое отношение руководства политехникума к соблюдению эпидемиологических норм повлекло за собой административное наказание в виде 30 суток приостановления деятельности учреждения. Исполнение решения суда находится на контроле у судебных приставов.