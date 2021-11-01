В Свердловской области работу политехникума приостановили по решению суда
Богданович, Свердловская область, 1 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. На Среднем Урале по решению суда приостановили работу Богдановичского политехникума на 30 суток. Об этом сообщает ГУ ФССП России по Свердловской области.
Причиной временного закрытия образовательного учреждения стало несоблюдение эпидемиологических требований. В техникуме не проводилась обработка посуды, не осуществлялись дезинфекционные мероприятия. Кроме того, не очищались кулеры с водой, а инвентарь для различных целей хранился в одном месте.
Богдановичский городской суд признал юридическое лицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Такое отношение руководства политехникума к соблюдению эпидемиологических норм повлекло за собой административное наказание в виде 30 суток приостановления деятельности учреждения. Исполнение решения суда находится на контроле у судебных приставов.