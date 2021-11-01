Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В метро Екатеринбурга девушка упала прямо на пути подходящего поезда. Об этом пишут СМИ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вход в метро на площади 1905 года

По данным Е1.ru, инцидент произошёл на станции «Площадь 1905 года». У гражданки закружилась голова. Личность упавшей установили. Ею оказалась местная жительница 1990 года рождения.

Пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что девушка ударилась головой. Движение поездов не было нарушено.