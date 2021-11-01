Казань, , 14:40 — REGNUM В Татарии по факту отравления семьи угарным газом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ, инцидент произошел 30 октября.

Отравление

В квартире одного из домов по улице Сибирский тракт города Казани угарным газом отравилась семья из четырех человек: 38-летний мужчина, его 36-летняя супруга, а также дети 2015 и 2021 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы.

По предварительной версии, глава семьи, почувствовав недомогание, позвонил сестре супруги и сообщил о произошедшем. Женщина в свою очередь обратилась в экстренные службы. Спасателям пришлось вскрыть двери квартиры и доставить семью в больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 14 апреля в селе Аксубаево (Татария)были обнаружены тела супружеской пары, а также двух их детей — дочери 2000 года рождения и сына 2002 года рождения с признаками отравления угарным газом.

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