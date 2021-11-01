Владикавказ, , 13:17 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки было зафиксировано 12 случаев летального исхода от COVID-19, сообщили в региональном минздраве. Общее число умерших жителей региона выросло до 1044 человек, пишут региональные СМИ.

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В настоящее время в госпиталях проходят лечение 1085 пациентов, в том числе 50 из них попали в больницу за прошедшие сутки. В тяжелом состоянии находятся 38 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 51 человек находится на неинвазивной вентиляции легких.

Между тем, согласно данным федерального оперативного штаба на 1 ноября, в Северной Осетии число умерших от COVID-19 за последние сутки составило всего четыре человека, а общее число скончавшихся — 701 человек. Несоответствие данных местных органов власти и федерального штаба отмечалось неоднократно рядом СМИ.

По данным центрального штаба на 1 ноября, в РСО-Алании выявлено за все время пандемии 25 630 пациентов с коронавирусом, в том числе 102 — за последние сутки, выздоровели 22 638 человек, из них 36 — за последний день.