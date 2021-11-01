Москва, , 13:17 — REGNUM Социальную помощь жителям Москвы планируют нарастить почти на треть. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Alex-V

По его словам, выполнение социальных обязательств перед жителями города является одной из важнейших задач правительства Москвы и городской думы.

«На социальную поддержку москвичей в 2022—2024 годах мы планируем направить более 1,8 трлн рублей. Что на 5,5% больше, чем в текущем году. Только на следующий год будет направлено 602,9 млрд рублей на социальную поддержку», — сказал чиновник.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Мосгордумы отправила «жаждущих пенсионеров» к их детям

Читайте развитие сюжета: Социальной поддержкой пользуются около 4,5 млн москвичей