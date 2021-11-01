Вологда, 1 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. 1,9 млн рублей в 2021 году выделили власти Вологодской области на издание краеведческой литературы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента культуры и туризма. На эти средства будут, и уже изданы, книги «Вологодские проселки» — 474 тыс. рублей, «Северное ожерелье», к 60-летию Вологодской писательской организации — 393 тыс. рублей, сборник стихов Николая Рубцова «Тихая моя родина» — 500 тыс. рублей, и стихи Н.М. Рубцова для слепых шрифтом Брайля — 500 тыс. рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книга

В 2019 году из областного бюджета выделяли на издание краеведческой литературы 350 тыс. рублей., в 2020 году — 20 тыс. рублей.

Издание краеведческой литературы, которым занимаются небольшие региональные издательства, переживает не лучшие времена — затраты и цена книг растет, а спрос, соответственно, падает. Без поддержки региональных и муниципальных властей издание краеведческой литературы сократится до минимума.